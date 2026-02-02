x
Мир

Двух израильтянок обвиняют во Франции в "соучастии в геноциде"

Газа
Суд
Израиль
Франция
время публикации: 02 февраля 2026 г., 21:08
Во Франции выпущены два ордера на принудительную доставку в суд двух израильтянок по подозрению в "соучастии в геноциде". Они были выданы в конце июля в отношении Нили Купер-Наури, адвоката и одной из основательниц организации "Israel is Forever" и активистки организации "Цав 9". Об этом 2 февраля написало издание Le Mond.

Расследование было начато весной 2025 года после жалоб, поданных правозащитными организациями. В центре расследования – действия, предпринятые в 2024 году гражданскими лицами, чтобы блокировать доставку гуманитарной помощи в сектор Газы, в частности перекрытие дорог в районе пограничного перехода "Керем Шалом".

В отличие от ордера на арест, ордер на принудительный привод в суд не предполагает автоматического заключения под стражу, однако в случае въезда во Францию обе израильтянки могут быть арестованы.

Купер-Наури и активистка "Цав 9" Рашель Твито проживают в Израиле и являются гражданками Франции, что позволяет французским властям вести в их отношении судебное преследование.

