x
02 января 2026
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2026
|
02 января 2026
|
последняя новость: 19:31
02 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Российская армия нанесла удар по Харькову, десятки пострадавших

Украина
Война в Украине
время публикации: 02 января 2026 г., 19:13 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 19:31
Российская армия нанесла удар по Харькову, десятки пострадавших
ГСЧС Украины

Российская армия нанесла удар по Харькову, предположительно, двумя ракетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате удара произошли сильные разрушения в жилом квартале. Один из домов сильно поврежден, идет спасательная операция.

"К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и людям – продолжают убийства, несмотря на усилия мира и США в дипломатическом процессе", – написал украинский президент.

Число пострадавших в результате атаки по Харькову выросло до 30 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, среди госпитализированных одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook