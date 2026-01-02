Российская армия нанесла удар по Харькову, десятки пострадавших

Российская армия нанесла удар по Харькову, предположительно, двумя ракетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате удара произошли сильные разрушения в жилом квартале. Один из домов сильно поврежден, идет спасательная операция.

"К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и людям – продолжают убийства, несмотря на усилия мира и США в дипломатическом процессе", – написал украинский президент.

Число пострадавших в результате атаки по Харькову выросло до 30 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, среди госпитализированных одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.