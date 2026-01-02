Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 86 из 116 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 64 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 116 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 86 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 23 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Запорожской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 2 января на территории Российской Федерации были перехвачены 64 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Самарской, Воронежской, Саратовской, Рязанской, Ростовской, Тульской, Белгородской, Курской, Калужской, Пензенской, Тамбовской областей, над Московским регионом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.