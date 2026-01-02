В Сан-Франциско найдена мертвой Виктория Джонс – дочь актера Томми Ли Джонса

1 января Виктория Джонс, 34-летняя дочь голливудского актера Томми Ли Джонса, была найдена без признаков жизни в отеле Fairmont в Сан-Франциско. Об этом сообщили многие американские СМИ.

Полиция Сан-Франциско подтвердила факт выезда на "медицинский вызов", но на момент публикаций официально не называла имя погибшей до завершения формальной идентификации.

По данным San Francisco Chronicle, экстренные службы прибыли на вызов около 3:14 ночи 1 января. Была констатирована смерть женщины. Источник NBC Bay Area сообщил, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Виктория – дочь Томми Ли Джонса и его бывшей супруги Кимберли Клафли. Публичных комментариев семьи пока не публиковалось.

В детстве Виктория снималась в кино: в частности, в фильме "Люди в черном – 2" (2002), в картине "Три могилы" (2005) и в эпизоде сериала "Холм одного дерева". Однако актерская карьера не сложилась.