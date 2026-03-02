ВСУ: ночью перехвачены 84 из 94 БПЛА. МО РФ: сбиты 172 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине 94 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 84 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 10 ударных БПЛА в 4 локациях и падения фрагментов в 2 локациях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 2 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 172 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного и Азовского морей, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Белгородской, Курской, Астраханской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.