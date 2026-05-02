Ратко Младича, приговоренного к пожизненному сроку за геноцид, просят отпустить его в хоспис

Адвокаты бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, приговоренного к пожизненному заключению за военные преступления и геноцид боснийских мусульман, попросили освободить его по гуманитарным основаниям, сообщает ВВС.

По их словам, Младич "приближается к концу своей жизни", и в тюремных условиях ему не могут обеспечить необходимого ухода – в отличие от хосписа в Сербии. Суд запросил независимую оценку здоровья заключенного.

Ходатайство об освобождении Младича поступило в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (этот институт отвечает за дела, которые были в юрисдикции Международных трибуналов – по бывшей Югославии и по Руанде) 30 апреля.

84-летний Младич, утверждают его адвокаты, "приближается к концу своей жизни". Он уже какое-то время прикован к постели или к инвалидному креслу, а после "медицинского инцидента" (предположительно, инсульта) во время видеозвонка с сыном Дарко здоровье Младича стало еще хуже: в частности, он не может связно разговаривать, в том числе с врачами.

Ситуацию осложняет языковой барьер: по словам сына бывшего генерала, предоставленный переводчик в разговоре с врачами "дополняет" слова его отца, так что односложные ответы превращаются в полноценные фразы, а это не позволяет оценить состояние Младича.

"Младич нуждается в постоянном наблюдении и диагностических исследованиях, которые он не получает или не может получить в тюремной больнице, но которые он может получить в Сербии, чтобы облегчить свои страдания и улучшить качество жизни и встретить достойную смерть", – говорится в ходатайстве.

Приговор был вынесен в ноябре 2017 года. Тогда суд признал, что генерал Ратко Младич в значительной мере причастен к военным преступлениям в Сребренице, лично руководя обстрелом.

Суд его обвинил в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и правил ведения войны, а также в терроре против мирного населения. В частности, в обвинении говорится об убийстве 8 тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году, в также о тысячах людей, погибших в ходе осады Сараево, длившейся 44 месяца, издевательствах над людьми в лагерях для интернированных; терроре в отношении хорватов и мусульман в боснийских населенных пунктах; взятии в заложники солдат-миротворцев ООН.