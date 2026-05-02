"Баффало" и "Вегас" вышли во второй круг Кубка Стэнли

Состоялись матч первого раунда Кубка Стэнли. В следующий этап вышли "Баффало Сейбрз" и "Вегас Голден Найтс".

Монреаль Канадиенз - Тампа-Бей Лайтнинг 0:1 (овертайм) (счет в серии 3:3)

Победный гол на 70-й минуте забил Гейдж Гонсалвес.

Андрей Василевский отразил 30 бросков и совершил восьмой шутаут в матчах Кубка Стэнли. Он - единственный действующий вратарь в НХЛ, совершивший более одного шутаута в "игре на выживание" (первый - в 2021 году).

Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 1:4 (2:4)

"Баффало" впервые с 2007 года вышел в полуфинал Восточной конференции.

Юта Маммот - Вегас Голден Найтс 1:5 (2:4)

3 (2 + 1) очка набрал Митчелл Марнер.