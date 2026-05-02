x
02 мая 2026
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Баффало" и "Вегас" вышли во второй круг Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 02 мая 2026 г., 12:17 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 12:17
AP Photo/Melissa Majchrzak

Состоялись матч первого раунда Кубка Стэнли. В следующий этап вышли "Баффало Сейбрз" и "Вегас Голден Найтс".

Монреаль Канадиенз - Тампа-Бей Лайтнинг 0:1 (овертайм) (счет в серии 3:3)

Победный гол на 70-й минуте забил Гейдж Гонсалвес.

Андрей Василевский отразил 30 бросков и совершил восьмой шутаут в матчах Кубка Стэнли. Он - единственный действующий вратарь в НХЛ, совершивший более одного шутаута в "игре на выживание" (первый - в 2021 году).

Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 1:4 (2:4)

"Баффало" впервые с 2007 года вышел в полуфинал Восточной конференции.

Юта Маммот - Вегас Голден Найтс 1:5 (2:4)

3 (2 + 1) очка набрал Митчелл Марнер.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 мая 2026

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Шведы вышли в финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 мая 2026

Словаки победили сборную Латвии и вышли в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 мая 2026

"Миннесота" и "Анахайм" вышли во второй этап Кубка Стэнли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Хет-трик Дорофеева. "Филадельфия" вышла во второй раунд. Результаты матчей НХЛ