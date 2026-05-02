"Баффало" и "Вегас" вышли во второй круг Кубка Стэнли
время публикации: 02 мая 2026 г., 12:17 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 12:17
Состоялись матч первого раунда Кубка Стэнли. В следующий этап вышли "Баффало Сейбрз" и "Вегас Голден Найтс".
Монреаль Канадиенз - Тампа-Бей Лайтнинг 0:1 (овертайм) (счет в серии 3:3)
Победный гол на 70-й минуте забил Гейдж Гонсалвес.
Андрей Василевский отразил 30 бросков и совершил восьмой шутаут в матчах Кубка Стэнли. Он - единственный действующий вратарь в НХЛ, совершивший более одного шутаута в "игре на выживание" (первый - в 2021 году).
Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 1:4 (2:4)
"Баффало" впервые с 2007 года вышел в полуфинал Восточной конференции.
Юта Маммот - Вегас Голден Найтс 1:5 (2:4)
3 (2 + 1) очка набрал Митчелл Марнер.
Ссылки по теме
