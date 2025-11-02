x
02 ноября 2025
02 ноября 2025
02 ноября 2025
02 ноября 2025
Мир

Президент Трамп пригрозил направить в Нигерию войска, чтобы защитить христиан

Дональд Трамп
Африка
Ислам
время публикации: 02 ноября 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 10:03
Президент Трамп пригрозил направить в Нигерию войска
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп, обвинивший правительство Нигерии в попустительстве убийствам христиан исламистами, пригрозил направить в африканскую страну американские войска, чтобы положить этому конец.

"Если убийства не прекратятся, США немедленно прекратят любую помощь Нигерии и, возможно отправятся в эту бесславную страну с ружьями наперевес, чтобы уничтожить исламских террористов, совершающих эти чудовищные злодеяния", – сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.

"Я поручаю военному министерству подготовиться к этой операции. Если бы атакуем, это будет стремительно и безжалостно – так же, как террористы атаковали наших дорогих христиан. Предупреждаю: правительству Нигерии лучше поспешить", – добавил он.

"Представление Нигерии страной религиозной нетерпимости не соответствует реальности. Свобода вероисповедания – основа нашей идентичности", – ответил на это президент Нигерии Бола Тинубу.

На севере страны действует исламистская группировка "Боко Харам". С 2009 года ее жертвами стало около 40000 человек, два миллиона стали беженцами. Правительственные войска ведут боевые действия против группировки.

Мир
