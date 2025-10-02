Умерла Джейн Гудолл, исследовательница приматов и защитница прав животных

1 октября в Калифорнии в возрасте 91 года умерла Джейн Гудолл, исследовательница приматов, защитница прав животных, автор многочисленных научно-популярных книг.

В сообщении основанного ею Института Джейн Гудолл говорится, что она скончалась от естественных причин.

За многие годы наблюдений и изучения шимпанзе Джейн Гудолл произвела революцию в представлениях о ближайших родственниках человека, приматах, сообщает ВВС.

Во время своего пребывания в заповеднике в Гомбе (Танзания) Гудолл остановилась, чтобы понаблюдать за самцом шимпанзе, который искал пищу. Шимпанзе взял ветку, согнул ее, очистил от листьев и воткнул в гнездо термитов. Затем он использовал эту согнутую ветку, чтобы набрать термитов в рот. Это наблюдение, сделанное в 1960 году, поставило под сомнение убеждение, что только люди изготавливают и используют орудия труда.

Ее работа в Гомбе показала, что шимпанзе также формируют крепкие семейные связи и даже вступают в войны за территорию.

В то же время в научном мире Джейн Гудолл столкнулась с цинизмом и сексизмом. У нее не было формального научного образования. Ее подход – тесная связь с изучаемыми животными, манера давать им имена и говорить о них как о "друзьях" – сделал ее непопулярной в научном сообществе, где доминировали мужчины.

Сейчас научное сообщество переживает утрату великого ученого.

Свои наблюдения она описала в популярных книгах, часть которых была переведена и на русский язык ("Мои друзья – дикие шимпанзе", "В тени человека"), напоминает Радио "Свобода".

Впоследствии занималась общественной деятельностью, выступая в защиту прав животных и привлекая внимание к изменению климата и другим экологическим проблемам. В 2025 году получила одну из высших гражданских наград США – президентскую Медаль свободы.