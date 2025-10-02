Попытка "автомобильного теракта" и нападение с ножом у синагоги в Манчестере

Утром в четверг, 2 октября, автомобиль въехал в толпу возле синагоги еврейской общины Хитон-парк в Манчестере. Практически одновременно там же было совершено нападение с ножом: неясно, был ли вооружен водитель машины или его сообщник.

По данным полиции, не менее четырех человек получили ранения и травмы. Правоохранительные органы сообщили, что подозреваемый застрелен.

Полицейские прибыли после того, как на "горячую линию" позвонил один из свидетелей инцидента и сообщил, что автомобиль въехал в людей возле синагоги.

Мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил, что это был "серьезный инцидент", с которым "эффективно" справились полиция и люди, находившиеся на месте.

Нападение совершено в Йом Кипур, самый святой день еврейского календаря.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он потрясен нападением на синагогу в Манчестере, добавив, что тот факт, что это произошло в Йом Кипур, делает инцидент "еще более ужасающим".