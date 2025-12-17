В Иерусалиме в результате ДТП погиб мотоциклист
время публикации: 17 декабря 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 20:09
На улице Табалия в Иерусалиме произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мотоциклист (примерно 20 лет) скончался от травм на месте.
Водительница машины (примерно 45 лет) получила в аварии легкие травмы и была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме