В Иерусалиме в результате ДТП погиб мотоциклист

На улице Табалия в Иерусалиме произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мотоциклист (примерно 20 лет) скончался от травм на месте.

Водительница машины (примерно 45 лет) получила в аварии легкие травмы и была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.