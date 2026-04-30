x
Малийские туареги: "Наша цель – заставить русских уйти из страны"

время публикации: 30 апреля 2026 г., 08:32 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 08:42
AP

Высокопоставленный представитель действующих в Мали сепаратистов-туарегов Мухаммад аль-Маулуд Рамадан, который находится с визитом в Париже, выразил уверенность, что правящая в Мали военная хунта падет.

В последние дни туареги из состава "Фронта освобождения Азавада" и связанная с "Аль-Каидой" группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам аль-Муслимин" ведут совместное наступление на позиции правительства. Джихадисты заявили об осаде столицы – города Бамако, туареги заняли стратегический город Кидаль, выбив из него российский "Африканский корпус".

"Наша цель – заставить русских уйти из Азавада да и вообще из Мали. У нас нет проблем с Россией, да и с другими странами. Наша проблема – режим в Бамако", – заявил Мухаммад аль-Маулуд Рамадан.

Хунта пришла к власти в Мали в 2021 году при поддержке ЧВК "Вагнер". Впоследствии российские наемники были переформированы в "Африканский корпус", подчиняющийся министерству обороны РФ. Их неоднократно обвиняли в военных преступлениях.

