26 апреля 2026
последняя новость: 21:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Мали убит министр обороны, русские сдали туарегам город Кидаль

Россия
Африка
Террористы
время публикации: 26 апреля 2026 г., 21:07 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 21:19
В Мали убит министр обороны, русские уступили туарегам город Кидаль
Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Семья министра обороны Мали Садио Камары сообщила, что он был убит в ходе скоординированной атаки джихадистов на правительственные объекты и военные базы. Рядом с его резиденцией взорвался заминированный грузовик.

Судьба главы правящей в Мали военной хунты Ассими Гоиты остается неизвестной. По неофициальной информации, во время нападения на его дом Гоита был переправлен в безопасное место.

В атаках участвовали боевики связанной с "Аль-Каидой" группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам аль-Муслимин" и туареги из состава "Фронта освобождения Азавада". Удары были нанесены по военным базах в городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль.

Власти заявляли, что ситуация под контролем, однако повстанцы-туареги распространили информацию, согласно которой действовавшие в Кидале российские наемники, воевавшие на стороне хунты, согласились покинуть город в рамках соглашения с "Фронтом освобождения Азавада".

Хунта пришла к власти в Мали в 2021 году при поддержке ЧВК "Вагнер". Впоследствии российские наемники были переформированы в "Африканский корпус", подчиняющийся министерству обороны РФ. Их неоднократно обвиняли в военных преступлениях.

Ссылки по теме
Боевики нанесли скоординированные удары по военным базам в Мали, сбит российский вертолет