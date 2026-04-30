30 апреля 2026
|
последняя новость: 16:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Последствия российской атаки: пострадала еврейская школа в Одессе

время публикации: 30 апреля 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 15:28
Фото предоставлено раввином Авраамом Вольфом

В ночь на 30 апреля в Одессе в результате российской атаки был причинен значительный ущерб еврейской школе "Хабад Ор Авнер". 124 ребенка из еврейского детского дома "Мишпаха Украина" не пострадали.

Школа "Ор Авнер" в Одессе, которая на протяжении многих лет обеспечивала еврейское образование и тёплую, поддерживающую среду для сотен подростков – среди них сироты и беженцы из разных регионов Украины – стала непригодной для использования после этой атаки, пишет журналист Шимон Бриман.

Главный раввин Одессы Авраам Вольф заявил: "Мы уже отстраивали всё заново в прошлом. И отстроим снова. Несмотря на каждый обстрел, каждое отключение электроэнергии, каждую ночь неопределённости – в том числе и эту чёрную ночь".

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2026

ВСУ: ночью перехвачены 172 из 206 БПЛА, десятки раненых в Одессе. МО РФ: сбиты 189 беспилотников