Во Львове убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Эту информацию подтвердил глава областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает ВВС.

Сообщение о стрельбе поступило в экстренные службы Украины около полудня.

"В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения", – говорится в заявлении полиции.

Андрей Парубий был председателем Верховной рады Украины с 2016 по 2019 год. В 2014 году он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Украины. Был одной из ключевых фигур киевского Майдана. После бегства президента Януковича возглавлял Совет нацбезопасности, был избран в Раду от "Народного фронта".