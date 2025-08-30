x
30 августа 2025
Мир

Во Львове убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий

Украина
время публикации: 30 августа 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 13:42
Во Львове убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий
Wikipedia.org . Фото: Centovalli

Во Львове убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Эту информацию подтвердил глава областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает ВВС.

Сообщение о стрельбе поступило в экстренные службы Украины около полудня.

"В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения", – говорится в заявлении полиции.

Андрей Парубий был председателем Верховной рады Украины с 2016 по 2019 год. В 2014 году он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Украины. Был одной из ключевых фигур киевского Майдана. После бегства президента Януковича возглавлял Совет нацбезопасности, был избран в Раду от "Народного фронта".

