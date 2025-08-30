Госдеп США отказал в выдаче виз палестинской делегации, собиравшейся на Генассамблею ООН

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас прокомментировал решение Госдепартамента США отказать в выдаче виз палестинской делегации, намеревавшейся прибыть на Генеральную ассамблею ООН в сентябре.

Канцелярия Аббаса подчеркивает, что "действия Государственного департамента противоречит международному праву. Американская администрация должна отменить это свое решение и разрешить въезд палестинской делегации".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барроу осудил отказ США выдать визы палестинской делегации. Он заявил: "Штаб-квартира ООН – это место нейтралитета. Это оазис мира. Нельзя, чтобы доступ туда был ораничен".