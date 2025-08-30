x
30 августа 2025
30 августа 2025
30 августа 2025
последняя новость: 11:22
30 августа 2025
Мир

Госдеп США отказал в выдаче виз палестинской делегации, собиравшейся на Генассамблею ООН

ООН
Палестинская администрация
время публикации: 30 августа 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 11:16
Госдеп США отказал в выдаче виз палестинской делегации, собиравшейся на Генассамблею ООН
Sergei Bobylev/Photo host agency RIA Novosti via AP

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас прокомментировал решение Госдепартамента США отказать в выдаче виз палестинской делегации, намеревавшейся прибыть на Генеральную ассамблею ООН в сентябре.

Канцелярия Аббаса подчеркивает, что "действия Государственного департамента противоречит международному праву. Американская администрация должна отменить это свое решение и разрешить въезд палестинской делегации".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барроу осудил отказ США выдать визы палестинской делегации. Он заявил: "Штаб-квартира ООН – это место нейтралитета. Это оазис мира. Нельзя, чтобы доступ туда был ораничен".

Мир
