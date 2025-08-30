Нападение на еврейку в кошерном магазине Оттавы признано "преступлением на почве ненависти"

Полиция канадской провинции Онтарио заявила, что рассматривает нападение на еврейку в кошерном супермаркете в Оттаве как преступление "на почве ненависти", CNN.

По данным полиции Оттавы, на 70-летнюю женщину, совершавшую покупки в компании подруги, напал неизвестный мужчина, нанесший ей ножевое ранение. Жертве нападения потребовалась госпитализация, но она выжила.

Полиция задержала нападавшего на месте происшествия. Это 71-летний Джозеф Рук из Корнуолла. Позже ему были предъявлены обвинения в "нападении при отягчающих обстоятельствах и хранении опасного оружия".

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал нападение "бессмысленным" и "вызывающим глубокую обеспокоенность".