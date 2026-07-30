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Мир

Израильтянин получил ножевое ранение на музыкальном фестивале в Венгрии

Венгрия
время публикации: 30 июля 2026 г., 23:58 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 00:01
Израильтянин получил ножевое ранение на музыкальном фестивале в Венгрии
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Израильтянин получил ножевое ранение на музыкальном фестивале в Венгрии
Police.hu via AP

На музыкальном фестивале Ozora в Венгрии гражданин Израиля в возрасте около 30 лет получил ножевое ранение. Местная полиция задержала двоих подозреваемых в причастности к нападению.

По данным полиции Венгрии, сообщение об инциденте поступило от сотрудника службы безопасности фестиваля во вторник рано утром, после чего было начато расследование.

Сообщается также, что еще несколько человек, включая израильтян, были задержаны на фестивале и по дороге на фестиваль по подозрению в перевозке наркотиков.

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