Израильтянин получил ножевое ранение на музыкальном фестивале в Венгрии

На музыкальном фестивале Ozora в Венгрии гражданин Израиля в возрасте около 30 лет получил ножевое ранение. Местная полиция задержала двоих подозреваемых в причастности к нападению.

По данным полиции Венгрии, сообщение об инциденте поступило от сотрудника службы безопасности фестиваля во вторник рано утром, после чего было начато расследование.

Сообщается также, что еще несколько человек, включая израильтян, были задержаны на фестивале и по дороге на фестиваль по подозрению в перевозке наркотиков.