В Австралии из-за топливного кризиса два штата временно делают проезд бесплатным

Власти штата Виктория решили сделать общественный транспорт бесплатным на месяц, а в Тасмании – до июля, чтобы снизить зависимость от личных автомобилей и уменьшить давление на рынок топлива, спрос на которое резко вырос. При этом правительства Нового Южного Уэльса и Западной Австралии отказались от подобных мер, пишет The Guardian.

29 марта премьер Виктории Джасинта Аллан объявила, что с 31 марта до конца апреля проезд на всех трамваях, поездах и автобусах, включая региональные линии V/Line, станет бесплатным. Власти признали, что эта мера временная и приведет к недополучению примерно 71 миллиона долларов. В тот же день премьер-министр Тасмании Джереми Роклифф сообщил, что с 30 марта по 1 июля бесплатными станут автобусы и паромы на реке Дервент по всему штату. По словам министра транспорта Керри Винсента, это позволит пассажирам экономить от 20 до 88 долларов в неделю.

В то же время министр транспорта Нового Южного Уэльса Джон Грэм подчеркнул, что его штат не планирует вводить бесплатный проезд даже на короткий срок. Он объяснил это тем, что кризис может быть продолжительным, и средства лучше направлять на поддержку экономики и устойчивость транспортной системы. При этом он отметил, что не осуждает другие регионы за иной подход. Премьер Западной Австралии Роджер Кук также отверг идею бесплатного транспорта, указав, что тарифы в штате уже находятся на исторически низком уровне.

Во время действия инициативы в Виктории пассажирам не нужно будет пользоваться проездными – турникеты откроют, а списания средств происходить не будут. Если оплата все же случайно спишется, деньги вернут. Срок действия абонементов автоматически приостановят и возобновят после апреля. Для поездок на автобусах за пределами городской системы потребуется заранее оформить бесплатный билет, чтобы гарантировать место, тогда как для поездок на поездах это не нужно.

Министр общественного транспорта Габриэль Уильямс отметила, что ожидается рост числа пассажиров, но система справится благодаря расширению сети и запуску дополнительных маршрутов. Власти подчеркнули, что эта мера должна помочь жителям справиться с ростом стоимости жизни: она снизит нагрузку на автозаправки и позволит сэкономить, хотя и не решит всех проблем. В целом по стране расходы на бензин для средней семьи с конца февраля выросли как минимум на 20 долларов в неделю при потреблении около 35 литров топлива.