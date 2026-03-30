30 марта 2026
Мир

ФСБ сообщила о разоблачении британского дипломата, занимавшегося шпионажем

время публикации: 30 марта 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 15:31
The Investigative Committee of the Russian Federation via AP

Федеральная служба безопасности России сообщила о выявлении сотрудника посольства Великобритании в Москве, который занимался разведывательной деятельностью. Это второй секретарь дипломатической миссии Альбертус Джерардус Янсе Ван Ренсбург.

Как утверждают российские спецслужбы, есть признаки проведения разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, зафиксированы попытки получения чувствительной информации при неофициальных контактах с российскими экономистами.

Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакиа была вызвана в министерство иностранных дел, где ей выразили протест, в том числе и тем, что при въезде в РФ дипломат указал заведомо ложные сведения.

"В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб, и наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет и впредь формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности. Кроме того, дано предупреждение, что, если Лондон пойдет на эскалацию, российская сторона незамедлительно даст необходимый ответ", – сообщили в министерстве.

