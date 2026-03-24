Мир

Из-за "импортозамещения" мессенджер MAX не может оповещать россиян о воздушных тревогах

Россия
Война в Украине
Война в России
время публикации: 24 марта 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 10:02
Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov Telegram channel via AP

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что через мессенджер MAX пока невозможно нормально организовать пуш-уведомления о ракетных обстрелах и налетах беспилотников.

Проблемы связаны с тем, что приложение, призванное полностью заменить иностранные мессенджеры, полностью зависит от иностранного программного обеспечения при распространении таких уведомлений. По словам чиновника, в ближайшие дни он отправится в Москву, чтобы попытаться решить проблему на федеральном уровне.

"Все каналы оповещения, в том числе на нашем телевидении ГТРК "Белгород", "Мир Белогорье" работают, работают каналы оповещения на наших радиостанциях в Белгороде и приграничных муниципальных образованиях", – добавил он.

