x
30 марта 2026
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Берл Лазар призвал раввинов не вмешиваться в политику

Россия
Раввинат
время публикации: 30 марта 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 15:06
AP Photo/RIA Novosti Kremlin, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service

Главный раввин России Берл Лазар накануне праздника Песах дал интервью агентству ТАСС. Он заявил, что уровень антисемитизма в России имеет крайне низкие показатели по сравнению с другими странами.

"В России свобода вероисповедания, и ее даже больше, чем на Западе. Теперь там борются против религий. Я приведу один пример. На Западе хотят ввести запрет на обрезание мальчиков и запрет на ритуальный забой скота. В качестве нормы преподносят однополые отношения, смену пола. Это серьезная проблема для верующих людей, которые не хотят, чтобы людям навязывали такой нетрадиционный образ жизни", – заявил раввин.

Он также высказался против вмешательства раввинов в политику: "Мы дружим с еврейскими общинами на Украине и в других странах бывшего Советского Союза до сих пор. Если там начинают говорить о политике, о политических конфликтах, мы отвечаем: вы раввины или политики? Не наше дело вмешиваться в политику. Если ты раввин – займись своим делом, молись, проводи уроки, учи людей Торе, работы много".

"Я очень люблю Россию и русский народ. Его менталитет, образ жизни. Русские – очень дружелюбные люди, очень верные. И они не ищут комфорта. Жизнь – это как раз преодоление трудностей, от этого мы получаем радость. Русский человек добивается своих целей, даже когда сложно. Вот маленький пример, который может кому-то показаться странным и неожиданным, – русская баня. Некоторым процедуры в русской бане кажутся неприятными, даже болезненными, но люди там получают огромный заряд бодрости", – сказал раввин.

По словам священнослужителя, у России громадный потенциал, трудолюбивые люди. При этом он признал, что у нее серьезные проблемы: снижается уровень образования, учителей не хватает, а те, что есть, получают мизерную зарплату. Это касается и врачей, находящихся на государственной службе. "На Западе врачи – богатейшие люди, а у нас? Какой будет уровень медицины при таком подходе? Эти две профессии – сложнейшие и труднейшие и должны достойно оплачиваться", – убежден он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
