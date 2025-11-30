В Берлине на рождественском базаре продаются антиизраильские сувениры

Как сообщает русскоязычная редакция "Немецкой волны" со ссылкой на германские СМИ, на рождественском базаре, расположенном на берлинской площади Александрплац, работает киоск, продающий палестинскую символику.

Там можно приобрести керамику, национальную одежду, а также сувениры с картой Палестины, на которой отсутствует Израиль. Есть там и сувениры с изображением арбуза, который также считается палестинской символикой, поскольку он напоминает расцветкой палестинский флаг.

"На вопрос журналистки, почему на карте отсутствует Израиль, продавец ответил, что это Палестина, а не Израиль, и выразил мнение, что Израиля не существует. Вступившая в беседу женщина стала вести себя раздраженно, снимала журналистку на видео и грозила вызовом полиции", – рассказывает "Немецкая волна".

В комментарии полиции отмечается, что отрицание права Израиля на существование не является в Германии уголовным преступлением, если этот призыв не связан с организациями, деятельность которых в стране запрещена – например, ХАМАСом или "Самидуном".

Видео, рекламирующие киоск, распространяются и в интернете. В них утверждается, что Иисус Христос был палестинцев и, таким образом, посещение палестинского ларька вполне себе укладывается в рождественскую традицию.