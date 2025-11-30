x
30 ноября 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
последняя новость: 13:52
30 ноября 2025
Мир

Массовые демонстрации в Германии из-за учредительного съезда молодежного крыла AfD

Германия
время публикации: 30 ноября 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 12:45
Массовые демонстрации в Германии из-за учредительного съезда молодежного крыла AfD
AP Photo/Martin Meissner

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" провела в городе Гисен, в федеральной земле Гессен, учредительный съезд своего молодежного крыла. Он прошел на фоне массовых демонстраций протеста, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

Новое движение получило название "Поколение Германия". Оно призвано сменить связанную с AfD "Молодую альтернативу", распущенную после того, как Федеральное ведомство по охране конституции признало ее праворадикальной экстремистской организацией.

"Поколение Германия" возглавил 28-летний Жан-Паскаль Хом, который, по сообщениям СМИ, был замечен скандирующим антисемитские лозунги. Он назвал новое движение стартовой площадкой для будущих активистов "Альтернативы для Германии", заявив, что цель партии – приход к власти.

Отметим, что AfD, занимающая националистскую и антиэмигрантскую позицию, на парламентских выборах 225 года заняла второе место, набрав 152 мандата. Это заставило Христианско-демократический союз, возглавляемый канцлером Фридрихом Мерцем, ужесточить риторику в отношении иммигрантов.

Мир
