Горсовет Дублина отказался от переименования парка Хаима Герцога

Городской совет Дублина заявил об отказе от планов переименовать парк, носящий имя шестого президента Израиля Хаима Герцога – отца нынешнего главы государства Ицхака Герцога, в парк "Свободной Палестины".

Лорд-мэр ирландской столицы Рэй Макадам сообщил, что инициатива не будет вынесена на утверждение, которое должно было состояться 1 декабря. По его словам, предложение, представленное на рассмотрение членам горсовета, не содержало всей информации, необходимой для информированного решения.

По его словам, городской совет проведет консультации с общественностью, чтобы определить новое и подходящее название. Тем самым лорд-мэр дал понять, что в дальнейшем такое переименование не исключается.

Инициатива вызвала значительную критику как в Ирландии, так и в Израиле. "Переименование парка, если оно действительно будет осуществлено, станет прискорбным и позорным событием. Мы ожидаем, что наследие того, кто стоял на передовой линии борьбы с антисемитизмом и тиранией, будет удостоено должного уважения и сегодня", – сообщила канцелярия президента Израиля.

"Это попытка нанести ущерб историческим связям ирландского и еврейского народов. Хаим Герцог был не только лидером Израиля, он был героем освобождения Европы от нацистов, человеком, посвятившим свою жизнь отстаиванию свободы, толерантности, попыткам достичь мира и борьбе с антисемитизмом", – написал в социальной сети X министр финансов Ирландии Саймон Харрис.

Он напомнил, что отец шестого президента Ицхак Халеви Герцог был первым раввином независимой Ирландии, а его вклад в историю страны был значительным. "Переименование парка три десятилетия назад выражает и благодарность за его вклад в расширение дружбы двух народов", – добавил политик.

Против инициативы дублинского руководства выступила и министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти. "Правительство не скрывает справедливой критики действий правительства Израиля в Газе и на Западном берегу. Но удаление имени ирландского еврея не имеет к этому отношения. В нашей открытой для всех республике этому не место", – сообщила она.