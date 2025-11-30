x
30 ноября 2025
Мир

"Самый мощный пожар, который мог произойти": в Сиднее взорвался резервуар с химикатами

время публикации: 30 ноября 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 09:53
AP Photo/Rick Rycroft

В австралийском Сиднее пожар на предприятии по переработке отходов привел к взрыву резервуара с химикатами. Пламя поднялось на высоту 150 метров, пожарные оказались под градом обломков и кусков бетона.

На борьбу с возгоранием было направлено 50 пожарных расчетов. Им удалось локализовать пламя, однако отдельные очаги сохраняются. Двое пожарных получили травмы. Взрыв был такой силы, что соседние дома получили повреждения.

"Это самый мощный пожар, который мог произойти. Люди еще долго будут о нем говорить. На его силу повлияли разнообразные химикаты. На месте остаются опасные материалы, мы призываем населения держать двери и окна закрытыми", – заявил глава пожарно-спасательной службы Джереми Фьютрелл.

