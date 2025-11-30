Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 104 из 122 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 33 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 122 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 104 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания двух ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Есть погибший и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 33 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Белгородской, Курской областей, над территорией Краснодарского края, над Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.