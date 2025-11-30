x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 09:11
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 104 из 122 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 33 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 30 ноября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 09:09
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 104 из 122 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 33 беспилотника
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 122 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 104 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания двух ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Есть погибший и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 33 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Белгородской, Курской областей, над территорией Краснодарского края, над Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 ноября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1376-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 ноября 2025

Российская атака на Вышгород: один погибший, среди пострадавших ребенок