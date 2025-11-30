x
30 ноября 2025
30 ноября 2025
Мир

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства Венесуэлы

США
Дональд Трамп
Венесуэла
время публикации: 30 ноября 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 08:55
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства Венесуэлы
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором объявил о предстоящем закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. При этом ни о каких официальных шагах на данном этапе не сообщается.

"Всем авиакомпаниям, пилотам, контрабандистам наркотиков и торговцам людьми, пожалуйста, примите во внимание, что воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы будет полностью закрыто", – написал он.

Власти Венесуэлы обвинили президента США в колониалистской угрозе. "Это еще один акт экстравагантной, незаконной и неоправданной агрессии против народа Венесуэлы", – сообщило министерство иностранных дел.

Добавим, что, согласно публикации The New York Times, несколько дней назад Трамп провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Обсуждалась возможность личной встречи, при этом Трамп призвал собеседника добровольно уйти в отставку, угрожая в противном случае применить силу.

Мир
