30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
последняя новость: 07:15
Мир

"Мирное соглашение" Трампа и YouTube: компенсация $24,5 млн за блокировку

Дональд Трамп
Соцсети
время публикации: 30 сентября 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 06:07
"Мирное соглашение" Трампа и YouTube: компенсация $24,5 млн за блокировку
AP Photo/Mike Stewart

Представители Google/YouTube достигли соглашения по иску президента США Дональда Трампа из-за блокировки его канала в январе 2021 года. По этому иску будет выплачено $24,5 млн в качестве компенсации.

Из них $22 млн будут перечислены в Trust for the National Mall на финансирование строительства нового Государственного бального зала в Белом доме.

Еще $2,5 млн распределят между другими истцами, включая писательницу Наоми Вулф и организацию American Conservative Union.

При этом компания Google/YouTube вины не признала и не меняет политику, отмечает Reuters.

Этот иск был частью пакета претензий Трампа к крупным платформам после блокировок, введенных на фоне штурма Капитолия в январе 2021 года. Его аккаунт на YouTube восстановили в 2023 году. Ранее, по данным СМИ, Meta и X также завершили юридические споры с выплатами в несколько десятков миллионов.

