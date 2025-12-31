В элитном полку бундесвера расследуются случаи антисемитизма и сексуальных домогательств

Министр обороны Германии Борис Писториус резко осудил нарушения дисциплины в 26-м парашютном полку бундесвера. "Сообщения о случаях правого экстремизма, сексуальных домогательств и употребления наркотиков в Цвайбрюккене шокируют. Этому не должно быть места в армии", – цитирует его "Немецкая волна".

Он сообщил, что девять военнослужащих уже уволены, в отношении 19 ведется служебное расследование, и, если их вина будет признана, им придется ответить по всей строгости закона. Военное командование утвердило план действий, направленный на предотвращение подобных инцидентов.

29 декабря газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о расследовании, ведущемся против военнослужащих расквартированного в Цвайбрюккене элитного 26-го парашютного полка в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, неонацизме, антисемитизме и употреблением наркотиков.

Десантники использовали нацистские приветствия, устроили вечеринку с нацистской символикой, использовали такие ругательства, как "еврейская свинья", а женщины-военнослужащие сталкивались с эксгибиционизмом и непристойными шутками, в том числе – об изнасилованиях. В подобных поступках были замешаны десятки военнослужащих, в том числе – командиры.