Мир

ООН одобрила значительное сокращение бюджета

время публикации: 31 декабря 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 09:31
ООН одобрила значительное сокращение бюджета
AP Photo/John Minchillo

Генеральная ассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2026 год. Он составляет 3,45 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем в 2025 году. Главная причина – сокращение финансирования со стороны США.

Будут ликвидированы 2900 ставок. Предусматриваются и другие меры по сокращению расходов – так, несколько недель назад стало известно, что из уборных штаб-квартиры ООН исчезнут бумажные полотенца. Переход на электрические сушилки позволить экономить 100000 долларов ежегодно.

Следует отметить: средства предназначены для функционирования институтов ООН, включая международную систему правосудия. Финансирование миротворческих действий и части гуманитарных программ ведется отдельно.

22% бюджета ООН финансируется США. Однако администрация Дональда Трампа увязывает финансирование с реформой организации, отказавшись в 2025 году платить взнос в размере 825 миллионов долларов. В то же время 29 декабря США выделили ООН два миллиарда долларов на гуманитарные нужды.

