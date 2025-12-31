Направлявшийся из России в Израиль сухогруз повредил кабель, связывающий Эстонию и Финляндию

В Финском заливе нанесен ущерб телекоммуникационному кабелю Elisa, связывающему Хельсинки и Таллин. Поврежден еще один кабель, принадлежащий шведской компании. Предполагается, что ущерб был нанесен якорем судна, которое находилось в экономических водах Эстонии.

Согласно газете Helsingin Sanomat, речь идет о сухогрузе Fitburg, который направлялся из Санкт-Петербурга в Хайфу. Судно, идущее под флагом карибского островного государства Сент-Винсент и Гренадины, задержано береговой охраной Финляндии. В ходе операции был задействован вертолет.

Начато расследование. Представители полиции заявляют: на данном этапе неясно, было ли повреждение случайным или умышленным. Согласно заявлению компании Elisa, она продолжит оказывать услуги - благодаря разветвленной инфраструктуре.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Петтери Орпо выступили с совместным заявлением. "Финляндия готова к различным вызовам в сфере безопасности и, если потребуется, даст на них ответ", – говорится в нем.