Мир встречает новый 2026 год

Расположенное в Океании островное государство Кирибати, население которого составляет немногим более 116000 человек, стало первым, вступившим в 2026 год. Примечательно, что расположенные неподалеку от Кирибати Гавайи встретят Новый год на сутки позже.

За ним последовали Тонга, Самоа и Новая Зеландия. В Австралии, по традиции встречающей праздник грандиозным фейерверком в гавани Сиднея, сегодня будут вспоминать и жертв антисемитского теракта. В 23:00 по местному времени празднества будут прерваны минутой молчания, а мост в сиднейской гавани будет окрашен в цвета израильского флага, сообщает Ynet.

В Японии и Северной Корее 2026 год встречают звоном колоколов, а Дании принято бить тарелки перед дверью друзей – на удачу. В Испании существует обычай есть виноградные ягоды – по одной на каждый удар часов в полночь, рассказывает BBC. 12 виноградин символизируют 12 счастливых месяцев.

В Нью-Йорке тысячи людей соберутся на Таймс-Сквер, где в полночь со специального флагштока спускается шар времени – это знаменует наступление Нового года. Самым протяженным по времени станет наступление Нового года в России – стране, где 11 часовых зон: он Петропавловска-Камчатского до Калининграда.