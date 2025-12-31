Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1407-й день войны

Минобороны РФ 31 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новая Сечь и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Прокоповка, Паламаревка, Ковшаровка, Моначиновка и Грушевка Харьковской области. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск. Уничтожено до 30 боевиков и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Резниковка, Ильиновка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Гришино, Новый Донбасс, Доброполье, Торецкое, Анновка, Марьевка, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Братское Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 106194 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26815 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50464 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).