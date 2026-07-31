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Мир

В Сингапуре группа Massive Attack развернула палестинский флаг на концерте

Антисемитизм
Музыканты
время публикации: 31 июля 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 21:04
В Сингапуре группа Massive Attack развернула палестинский флаг на концерте
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В Сингапуре группа Massive Attack развернула палестинский флаг на концерте
AP Photo/Christian Palma

Полиция и власти Сингапура начали расследование в отношении британской трип-хоп-группы Massive Attack. Во время концерта музыканты развернули на сцене палестинский флаг, спровоцировав крики в зале, сообщает "Мако".

В Сингапуре действуют строгие законы, запрещающие публичную демонстрацию иностранных национальных символов и флагов без специального разрешения для сохранения общественного порядка.

Музыкантам грозит штраф или до шести месяцев лишения свободы, а регуляторы проверяют группу на предмет нарушения условий концертной лицензии.

В настоящее время группа находится в мировом турне, и выступление в Сингапуре было единственным. Следующий концерт пройдет в Сеуле, столице Южной Кореи, но пока неясно, были ли задержаны участники группы или кто-либо из сотрудников, занимавшихся организацией концерта.

Группа, считающаяся пионером жанра трип-хоп, уже много лет известна своей резкой политической позицией по различным вопросам, включая войну в Газе.

Мир
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