В Сингапуре группа Massive Attack развернула палестинский флаг на концерте

Полиция и власти Сингапура начали расследование в отношении британской трип-хоп-группы Massive Attack. Во время концерта музыканты развернули на сцене палестинский флаг, спровоцировав крики в зале, сообщает "Мако".

В Сингапуре действуют строгие законы, запрещающие публичную демонстрацию иностранных национальных символов и флагов без специального разрешения для сохранения общественного порядка.

Музыкантам грозит штраф или до шести месяцев лишения свободы, а регуляторы проверяют группу на предмет нарушения условий концертной лицензии.

В настоящее время группа находится в мировом турне, и выступление в Сингапуре было единственным. Следующий концерт пройдет в Сеуле, столице Южной Кореи, но пока неясно, были ли задержаны участники группы или кто-либо из сотрудников, занимавшихся организацией концерта.

Группа, считающаяся пионером жанра трип-хоп, уже много лет известна своей резкой политической позицией по различным вопросам, включая войну в Газе.