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Мир

Трамп: вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока не решен

Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 31 июля 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 20:24
Трамп: вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока не решен
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Трамп: вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока не решен
Basel Awidat/Flash90

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с особой осторожностью должен подходить к вопросу о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для системы ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских атак.

"Это невероятное оружие. Мы должны быть очень осторожны, разрешая кому-либо его производить", – сказал Трамп в президентской резиденции Кэмп Дэвид, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Трампа, сейчас ведутся обсуждения, и окончательного решения пока нет.

Напомним, 29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп подтвердил согласие предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июля 2026

Зеленский: Трамп подтвердил готовность разрешить Украине производство ракет для Patriot