В России секс-блогера Соню Мармеладову приговорили к трем годам условно

Мещанский районный суд Москвы приговорил секс-блогера и порноактрису Соню Мармеладову (настоящее имя – Софья Вершинина) к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете, передает РИА Новости.

Суд также запретил осужденной администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет, конфисковал в доход государства ее iPhone 16 Pro Max и взыскал со счетов 4,8 миллиона рублей, полученных, по версии следствия, от продажи порнографического контента.

В России уголовно наказуемо производство порнографии, когда доказано, что она создавалась для распространения, продажи, публичного показа или рекламы (статья 242 УК РФ). Коммерческая продажа собственного контента через закрытые интернет-площадки законной не считается. При этом в России нет общего запрета на любое создание порнографического контента взрослыми для личного использования.