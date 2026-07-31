ВСУ: ночью сбиты 195 из 255 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбит 371 БПЛА. Атакованы Wildberries и НПЗ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 31 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 255 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 195 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 22 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Днепропетровской области, есть погибшие и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 31 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 371 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Дагестаном, Татарстаном, аннексированным Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Были атакованы логистический центр Wildberries и НПЗ в Волгограде, центр Wildberries в Зеленодольске и НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.