Главы МИД европейских стран призвали Израиль "воздержаться от военных операций в Ливане"

Министры иностранных дел десяти европейских стран, включая Великобританию, Францию и Италию, призвали Израиль воздержаться от расширения военных операций в Ливане и уважать территориальную целостность соседнего государства.

В совместном заявлении, которое также подписала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, выражается "полная поддержка правительству и народу Ливана, который вновь страдает от драматических последствий войны, не являющейся его собственной".