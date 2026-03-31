Главы МИД европейских стран призвали Израиль "воздержаться от военных операций в Ливане"
время публикации: 31 марта 2026 г., 20:54 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 21:02
Министры иностранных дел десяти европейских стран, включая Великобританию, Францию и Италию, призвали Израиль воздержаться от расширения военных операций в Ливане и уважать территориальную целостность соседнего государства.
В совместном заявлении, которое также подписала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, выражается "полная поддержка правительству и народу Ливана, который вновь страдает от драматических последствий войны, не являющейся его собственной".