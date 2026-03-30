Европейские страны призвали Израиль отказаться от закона о смертной казни для террористов

Министерства иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании выступили с совместным заявлением с критикой закона о смертной казни для террористов, который был утвержден комиссией Кнессета по национальной безопасности к голосованию во втором и третьем чтениях.

"Особенно мы озабочены де-факто дискриминирующим характером этого законопроекта. Принятие законопроекта поставит под сомнение приверженность Израиля уважению принципов демократии", – цитирует заявление "Немецкая волна". Закон направлен против арабских террористов.

"Смертная казнь – бесчеловечная и унизительная форма наказания, не имеющая никакого сдерживающего эффекта. Именно поэтому мы выступаем против смертной казни при любых обстоятельствах во всем мире. Отказ от смертной казни – это фундаментальная ценность, которая нас объединяет", – заявляют внешнеполитические ведомства.

Отметим: в середине февраля израильские СМИ сообщали, что глава правительства Биньямин Нетаниягу пытается добиться смягчения закона из опасений, что, если законопроект будет принят, это нанесет Израилю ущерб на международной арене – как юридический, так и репутационный.

Согласно публикациям, премьер-министр настаивает на том, чтобы смертная казнь была не единственным, а максимальным наказанием, что позволит судам выбирать между ней и пожизненным заключением. Он также добивается, чтобы закон не делал различия между жертвами – это позволит избежать обвинений том, что закон более мягок к проявлениям еврейского террора.