30 марта 2026
Европейские страны призвали Израиль отказаться от закона о смертной казни для террористов

время публикации: 30 марта 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 13:05
Министерства иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании выступили с совместным заявлением с критикой закона о смертной казни для террористов, который был утвержден комиссией Кнессета по национальной безопасности к голосованию во втором и третьем чтениях.

"Особенно мы озабочены де-факто дискриминирующим характером этого законопроекта. Принятие законопроекта поставит под сомнение приверженность Израиля уважению принципов демократии", – цитирует заявление "Немецкая волна". Закон направлен против арабских террористов.

"Смертная казнь – бесчеловечная и унизительная форма наказания, не имеющая никакого сдерживающего эффекта. Именно поэтому мы выступаем против смертной казни при любых обстоятельствах во всем мире. Отказ от смертной казни – это фундаментальная ценность, которая нас объединяет", – заявляют внешнеполитические ведомства.

Отметим: в середине февраля израильские СМИ сообщали, что глава правительства Биньямин Нетаниягу пытается добиться смягчения закона из опасений, что, если законопроект будет принят, это нанесет Израилю ущерб на международной арене – как юридический, так и репутационный.

Согласно публикациям, премьер-министр настаивает на том, чтобы смертная казнь была не единственным, а максимальным наказанием, что позволит судам выбирать между ней и пожизненным заключением. Он также добивается, чтобы закон не делал различия между жертвами – это позволит избежать обвинений том, что закон более мягок к проявлениям еврейского террора.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2026

Комиссия Кнессета одобрила законопроект о смертной казни для террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2026

Биньямин Нетаниягу добивается смягчения закона о смертной казни для террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2026

Управление тюрем начало подготовку к исполнению смертных приговоров террористам