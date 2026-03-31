Мир

Верховный суд США поддержал право на "конверсионную терапию"

Судебные решения
США
ЛГБТ
время публикации: 31 марта 2026 г., 19:43 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 19:46
Верховный суд США поддержал право на "конверсионную терапию"
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Верховный суд США отменил принятый штатом Колорадо закон, запрещающий так называемую "конверсионную терапию" – совокупность методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной на гетеросексуальную.

За отмену высказались восемь судей, против – один. Согласно вердикту, запрет практики противоречит свободе слова, гарантированной первой поправкой к Конституции США.

"Первая поправка – твердыня, о которую рушатся любые попытки навязать единство мнений. Она гарантирует неотъемлемое право каждого американца на выражение своей точки зрения и веру в то, что разнообразие идей – лучший способ для установления правды", – говорится в вердикте.

Иск против закона подала психотерапевт из Колорадо Келли Чайлс, верующая христианка. В нем отмечалось, что он не только нарушает первую поправку, но и запрещает ей проводить терапевтические сеансы с пациентами, которые хотят снизить или преодолеть нежелательное сексуальное влечение и изменить сексуальное поведение.

Суд отметил, что предлагаемая Чайлс методика не подразумевает физического или медикаментозного вмешательства. Добавим, что многие специалисты считают "конверсионную терапию" сомнительной и потенциально вредоносной.

