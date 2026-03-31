Верховный суд Испании признал поцелуй руки сексуальным нападением

Верховный суд Испании вынес вердикт, согласно которому поцелуй руки без предварительного согласия считается сексуальным нападением, а не домогательствами. Он отклонил апелляцию против приговора, вынесенного судом нижней инстанции.

Вердикт вынесен по делу мужчины, который в 2023 году поцеловал руку женщины на автобусной остановке города Алькобендас под Мадридом, а затем предложил деньги, если та пойдет с ним.

Адвокаты утверждали, что речь идет о домогательстве. Однако суд постановил, что любой сексуализированный физический контакт – это нападение, и мужчина намеревался нарушить сексуальную неприкосновенность пострадавшей. Отметим, что наказание за преступление вынесено мягкое – 1500 евро штрафа.

"Имело место сексуальное нападение, так как в описании деяния говорится о контакте сексуального характера и о тоне, который жертва не была обязана терпеть, тоне, который имел явно сексуальный подтекст и являлся нарушением ее прав путем низведения ее до уровня объекта", – говорится в вердикте