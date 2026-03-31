В годовщину освобождения Бучи в Украину прибыли главы европейской дипломатии

В четвертую годовщину освобождения Бучи от российской оккупации в Украину прибыли министры иностранных дел государств Европейского Союза, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Главы европейской дипломатии примут участие в памятной церемонии, а также проведут с руководством Украины переговоры о продолжении финансовой помощи в условиях венгерской блокировки и наказании России наказание за военные преступления, совершенные в ходе вторжения.

"Такое сильное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что справедливость восторжествует, и Россия понесет наказание за это и другие зверства", – сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Каждый визит напоминает о мужестве и стойкости украинцев. Европа вместе с вами. Мы продолжим оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную помощь и сделаем все, чтобы Россия ответила за свои преступления", – написала Каллас в социальной сети X.

Буча, расположенная недалеко от Киева, стала символом российской жестокости. За время оккупации, по данным украинских властей, погибли 458 жителей города, 419 из них были застрелены или умерли от пыток.