СПЧ ООН назначил сторонницу ХАМАСа спецдокладчицей о вреде односторонних санкций

Советом ООН по правам человека объявил о назначении Зейну Джаллад Специальным докладчиком по негативному воздействию односторонних принудительных мер (то есть о санкциях, вводимых государствами без одобрения ООН).

Зейна Джаллад – директор Центра по изучению земельных вопросов Палестины и доцент кафедры международного права Американского университета Бейрута. Входит в состав Совета попечителей Бирзейтского университета.

Высшее образование получала в университете Бир-Зейта и в Колумбийском университете, является членом Палестинской адвокатской палаты (с 2004 года) и адвокатской палаты Нью-Йорка (с 2014 года).

Джаллад открыто поддерживает и защищает террористическую организацию ХАМАС на международной арене. Среди прочего она утверждала, что ХАМАС признал Израиль, что ХАМАС является легитимным движением сопротивления, что "сопротивление угнетению должно признаваться не преступлением"; призывала отстранить Израиль от международных организаций как "способ восстановления справедливости"; заявляла, что создание Израиля было "плодом злодеяний Запада" и "продуктом Европы", а также обвиняла Израиль в поселенческом колониализме и апартеиде.

Офис президента СПЧ ООН выдвинул кандидатуру Джаллад в обход кандидата из Испании, рекомендованного собственной консультативной группой совета.