Путин обсудил ситуацию "вокруг Ирана" с главой ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бин Заидом аль-Нахайяном. ОАЭ вынесли основную мощь иранских ударов, Россия – союзница Исламской республики.

"Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учёте интересов всех государств региона", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта", – сообщает канцелярия российского лидера.