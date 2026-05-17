17 мая 2026
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 мая 2026
17 мая 2026
последняя новость: 11:28
17 мая 2026
Ближний Восток

Путин обсудил ситуацию "вокруг Ирана" с главой ОАЭ

Россия
Иран
Владимир Путин
ОАЭ
время публикации: 17 мая 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 10:34
Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бин Заидом аль-Нахайяном. ОАЭ вынесли основную мощь иранских ударов, Россия – союзница Исламской республики.

"Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учёте интересов всех государств региона", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта", – сообщает канцелярия российского лидера.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 мая 2026

"Кан": начальник генштаба ЦАХАЛа во время войны с Ираном посещал ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 мая 2026

ОАЭ опровергли сообщения о "тайном" визите Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 мая 2026

Иранский парламентарий: "Мы не допустим формирования в регионе оси ОАЭ-Израиль"