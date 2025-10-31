Лукашенко заявил, что Протасевич не оппозиционер, а сотрудник белорусской разведки

Александр Лукашенко утверждает, что бывший редактор оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич – сотрудник белорусской разведки, а операция по его задержанию в мае 2021 года была вынужденной, поскольку он работал "под прикрытием". Это заявление было сделано во время рабочей поездки Лукашенко в Витебскую область.

"Долго рассказывать не буду. Протасевич – это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были – садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует", – цитирует президента Беларуси сайт "Белта".

"Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера", – продолжил Лукашенко.

О Протасевиче Лукашенко вспомнил, говоря об обвинениях Беларуси в переправке в Литву сигарет с помощью метеозондов. Президент заявил, что "оппоненты за рубежом просто ищут повод, чтобы попытаться наклонить белорусскую сторону".

3 мая 2023 года минский областной суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в организации на территории Беларуси массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, публичных призывах к захвату государственной власти, совершению акта терроризма и иных действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

5 мая СМИ сообщили, что Протасевич получил помилование.

Напомним, 23 мая 2021 года бывший главный редактор телеграм-канала Nexta и ведущий телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, обвиняемый в Беларуси в организации массовых беспорядков, летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет с Протасевичем на борту пролетал через воздушное пространство Беларуси. Совсем немного не долетев до литовской границы, самолет развернулся в сторону Минска.

После посадки самолета в Минске на борт зашли люди с собаками. Романа Протасевича отвели в сторону, а затем вывели из самолета. Вместе с ним была задержана сопровождавшая его подруга, 23-летняя гражданка России Софья Сапега. Ее суд приговорил к шести годам колонии общего режима.

Агентство ООН по гражданской авиации (ICAO) пришло к выводу, что ложное сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел Роман Протасевич, было передано по распоряжению белорусских властей.