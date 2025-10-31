Жертвами резни в суданском Эль-Фашере стали более 2200 человек

Число погибших в Эль-Фашере, административном центре провинции Северный Дарфур в Судане, стали более 2200 человек после того, как 26 октября город перешел под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (RSF). Об этом сообщил проправительственной Армии освобождения Судана Агад бин Кони РИА Новости.

После захвата города Эль-Фашер в Дарфуре боевики военизированных "Сил быстрого реагирования" (RSF) устроили массовые казни гражданского населения, сообщили правозащитники и международные организации. Очевидцы и активисты утверждают, что боевики проводят операции "зачистки" домов, расстреливая людей по этническому признаку – жертвами становится в первую очередь черное население. Управление ООН по правам человека получило многочисленные свидетельства о публичных казнях, насилии в отношении женщин и девушек, а также задержаниях сотрудников гуманитарных организаций.

Fox News сообщает, что спутниковые снимки, проанализированные Гуманитарной исследовательской лабораторией Йельского университета, показывают признаки массовых убийств – на изображениях видны тела и следы крови на земле. Видеозаписи, которые сами боевики RSF публикуют в соцсетях, демонстрируют расправы над безоружными гражданскими.

По данным "Суданской сети врачей", боевиками были убиты не менее 500 пациентов и персонала больницы "Саудия", где боевики расстреливали людей прямо в палатах.