Генштаб ВСУ: перехвачены одна ракета, 107 из 145 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 130 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 31 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 145 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате ракеты и 107 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 36 ударных БПЛА в 20 локациях. Причинен значительный ущерб. Множество пострадавших в Сумской области, в их числе дети.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 31 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 130 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Рязанской областей, Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. В частности, была поражена ТЭЦ в Орле. Сведения о причиненном ущербе уточняются.