Военная операция США в Венесуэле, Трамп заявил о захвате Мадуро

США в ночь на 3 января нанесли "крупномасштабный удар" по объектам в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес "захвачены и вывезены из страны". По словам Трампа, операция проводилась "совместно с американскими правоохранительными органами".

По сообщениям очевидцев и местных СМИ, в Каракасе были слышны взрывы, над городом на низкой высоте пролетали самолеты и вертолеты, фиксировались перебои с электричеством.

Подтверждены прямые попадания по базе "Форт-Тиуна". По сообщениям Sky News Arabia, под обстрел мог попасть и дом министра обороны Венесуэлы, находящийся на территории комплекса.

На авиабазе "Ла-Карлота": зафиксированы крупные очаги пожара. Жители ближайших кварталов (включая район "23 января") сообщают, что от взрывной волны в домах вылетали стекла.

Помимо Каракаса, удары нанесены по аэропорту Игероте и объектам в районе Ла-Гуайра. Также поступают сообщения об атаках на острове Маргарита.

На видео в соцсетях зафиксированы машины, похожие на американские тяжелые вертолеты CH-47 Chinook.

Южная часть Каракаса, где сосредоточены военные базы, полностью обесточена. Также сообщается о масштабных сбоях в работе интернета.

Бронетехника венесуэльской армии заняла позиции вокруг президентского дворца Мирафлорес.

Венесуэльские власти заявили об ударах по гражданским и военным объектам и назвали происходящее "империалистической атакой", призвав сторонников выйти на улицы, передает AP.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес после удара заявила, что у властей нет сведений о местонахождении Мадуро и Флорес, и потребовала доказательств того, что они живы. При этом официального подтверждения со стороны Каракаса, что Мадуро действительно захвачен и вывезен из страны американцами, пока нет.

По данным Reuters, Мадуро был захвачен элитными подразделениями спецназа (детали операции не раскрывались). Трамп анонсировал пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Правовые основания удара остаются предметом споров: сенатор-республиканец Майк Ли публично поставил вопрос о конституционной правомерности действий администрации без объявления войны или отдельного разрешения Конгресса. AP пишет, что госсекретарь Марко Рубио в разговоре с Ли заявил: Мадуро "арестован американским персоналом, чтобы предстать перед судом" в США.

Эскалации предшествовали месяцы наращивания давления и военной активности США в регионе. Reuters ранее сообщал, что в конце 2025 года администрация Трампа рассматривала "новую фазу" операций против режима Мадуро, включая скрытые действия. При этом в Вашингтоне обсуждался широкий набор вариантов, вплоть до силового отстранения Мадуро от власти.

На этом фоне 29 декабря Трамп заявлял, что США "ударили" по району в Венесуэле, где "грузят лодки наркотиками". СМИ сообщали о "дроновом ударе" по зоне швартовки. Предполагалось, что за операцией стоит ЦРУ.

Реакция других стран неоднозначная. Куба и Иран осудили удары. Тегеран назвал происходящее нарушением суверенитета и призвал Совбез ООН вмешаться. ХАМАС опубликовал заявление, в котором указано, что группировка "решительно осуждает американскую агрессию против Республики Венесуэла и похищение президента Мадуро и его жены".

Президент Аргентины Хавьер Милей, напротив, публично приветствовал заявление Трампа о захвате Мадуро.

Власти Израиля пока не комментируют события в Венесуэле.

В связи с происходящим в Венесуэле министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение для израильтян, призывая не посещать эту страну по любым причинам: как в интересах бизнеса, так и в туристических. МИД подчеркивает, что следит за ситуацией и в случае изменений опубликует дополнительное оповещение.