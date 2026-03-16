16 марта 2026
последняя новость: 00:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 марта 2026
16 марта 2026
последняя новость: 00:45
Мир

На Кубе произошел общенациональный блэкаут

Энергия
Куба
время публикации: 16 марта 2026 г., 23:19 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 23:23
На Кубе произошел общенациональный блэкаут
AP Photo/Ramon Espinosa

В понедельник, 16 марта, на Кубе произошел общенациональный блэкаут: обрушилась единая энергосистема страны. Государственный оператор UNE сообщил о коллапсе национальной электросети, в результате которого без электричества остались около 10 миллионов человек.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы заявило о "полном отключении" национальной электроэнергетической системы и начале расследования причин аварии.

Электроснабжение постепенно восстанавливают по отдельным участкам.

По данным Reuters, речь идет не об аварии на конкретной электростанции, а, вероятно, о сбое в системе передачи электроэнергии. AP отмечает, что это уже третий крупный блэкаут на острове за последние четыре месяца.

Масштабное отключение произошло на фоне тяжелого энергетического и экономического кризиса на Кубе. Власти страны связывают ухудшение ситуации с нехваткой топлива и внешним давлением, тогда как западные агентства указывают также на изношенность инфраструктуры, дефицит запчастей и прекращение поставок нефти из Венесуэлы.

